Kuş gribi nedir ve nasıl bulaşır? Kuş gribi belirtileri ve tedavisi (aşısı) ile ilgili bilgiler

Kuş gribi virüsü, koronavirüs salgını devam ederken dünyada endişeye neden oldu. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini açıkladı. İnfluenza ailesine ait bir virüs olan kuş gribi, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla bulaşabiliyor. Zatürre ve ölüme kadar gidebilen ciddi bir hastalık olan kuş gribinde tedavi antiviral ilaçlar ile sağlanabiliyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Virüs, kuşlar, domuzlar, atlar, denizayısı ve balinalarda hastalık oluşturur. H5N1, H7N9 gibi farklı tiplerde kuş gribi alt tipleri mevcuttur. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir ve hastalık yapabilirler. İnsanlarda görülen enfeksiyon, hafif göz enfeksiyonu ve grip benzeri hastalıktan zatürre ve ölüme kadar değişebilir. Bu virüsler dünya çapında vahşi su kuşları arasında doğal olarak bulunur ve evcil kümes hayvanlarına ve diğer kuş ve hayvan türlerine bulaşabilir.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir.

Doğrudan temas aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilmektedir:

Canlı kuş ya da kanatlı hayvan pazarlarına ziyaret,

Pişmemiş veya az pişmiş kuş ve ürünlerinin ( yumurta ya da kan) hazırlanması veya tüketilmesi,

Kuşların ya da hayvanların dışkıları ya da enfekte kuş tüyü gibi organik kalıntılarıyla temas.

Enfeksiyon genellikle hasta ve ölü kuşlardan bulaşır. İnsandan insana bulaşma olasılığı daha nadirdir.

KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuş Gribi, grip benzeri belirtiler ile ortaya çıkabilir. Kuluçka süresi birkaç saat ile 2-3 gün arasında değişebilmektedir. Ağır hastalık hissi ile ani başlayan ateş, öksürük, solunum güçlüğü ve boğaz ağrısının yanı sıra kemik ağrıları, baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma görülebilir. Hastaların bir bölümünde ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi akciğer enfeksiyonları gelişir. Kronik bir hastalığı olan yaşlılarda kuş gribi daha ağır seyretmektedir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Klinik muayene ve kan tetkikleri ile tanı konur. Tedavide antiviral ilaçlar ve destek tedavisi uygulanır.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Kuş Gribi virüsüne karşı etkin bir aşı bulunmamaktadır. Virüsün sık ve hızlı mutasyon geçirme yeteneğinin olması aşı hazırlanmasındaki engeldir. Hastalığı önlemenin en etkili yolu, mümkün olduğunca enfeksiyon kaynaklarına maruz kalmaktan kaçınmaktır.

Bunun için:

Canlı kuş ve kanatlı hayvan pazarlarından ve çiftliklerinden uzak durun,

Hasta ve ölü hayvanlara dokunmayın,

İyi piştiğinden ve temiz olduğundan emin olmadığınız kuş ve ürünlerini yemeyin.

Hijyen kurallarına dikkat edin.

Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.

Eğer sabun ve su yoksa en az % 60 alkol içeren el dezenfektanıyla elinizi temizleyin.

Elinizin temiz olduğundan emin değilseniz gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille ya da üst kolunuzun iç kısmıyla (el ile değil) kapatın.

Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

Ateş ve öksürük gibi solunum semptomları olan hasta insanlardan uzak durun. Hasta olan kişilerle öpüşmekten, sarılmaktan, yemek yerken aynı kabı paylaşmaktan ve aynı bardaktan içmekten kaçının.

Kalabalık ortamlarda sağlık önlemlerine (maske kullanımı vb.) riayet edin.

Özellikle riskli grubuna her yıl mevsimsel grip aşısı yaptırmaları önerilir. Grip aşısı, kuş gribi virüsleri ile enfeksiyonu önlemez, ancak insan ve kuş gribi virüsleri ile koenfeksiyon riskini azaltabilir.