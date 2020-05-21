Kuş Gözlem Kulesi krizi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılında Sarıyer’de ortaklaşa yaptıkları Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi’nin işletmesi 2018 yılında Rumeli Feneri Orman ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’ne kiralandı. Dernek, kulenin giriş katındaki eğitim salonunu kafeye dönüştürdü, dışarıya masalar koydu. Tuvalet ve mescit de eklendi. Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme sahası içinde kalan kuleye gelen kuş bilimciler (ornitolog) kule ve çevresinin son halinden memnun değil.

‘ARTIK GÖZLEM YAPILAMIYOR’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Ornitolog Ergün Bacak, “Kule, kuş gözlemcileri için ve çocuklara eğitim amaçlı olarak yapıldı. Kalkınma Ajansı’ndan bütçe alınırken ‘amaç tamamen çocukların eğitimi ve kuş gözlemi’ denilmişti. 2 yıl bu amaçla da kullanıldı. Yurtdışından düzenli olarak gelen kuş gözlemcileri vardı. Milli Parklar tarafından da ‘kesinlikle vatandaşlar gelmeyecek, burası bilimsel ve eğitim amaçlı olacak’ denilmişti. Sonra orası kiralandı. İşletmeci bir sürü masa getirmiş, ağaçları kesmişler, otopark alanı açmışlar. Artık çok fazla insan geldiği için kuş gözlemi de yapılamıyor” dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Arslangündoğdu da “Bu nokta dünyada süzülerek göçen kuşların izlenebildiği en önemli beş noktadan biri. O teras insanlarla dolunca kuş gözlemleyemez olduk. Dışlanmış hissediyoruz, yabancı gibiyiz. Yapılış amacından saptı orası” diye konuştu.

5 YILLIĞINA KİRALANDI

İddiaları yönelttiğimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Genel Müdürü Resul Doğan ise kule ve çevresinin 5 yıllığına kiraya verildiğini belirterek şunları söyledi: “Burası kuş gözlemİ için yapılmış bir nokta. Tamamen halka açık bir yer. Burayı Bakanlık oluruyla Feneryolu Çevre Ormanları Koruma Derneğine 5 yıllığına kiraladık. Gelen insanlara kafe hizmeti verilecek. Kuş gözlemi içi gelen insanlar doğada tek başına yalnız kalmayı seven insanlar. Burası da çok insanın gelebileceği bir yer. Bu kalabalıklardan rahatsız oluyorlar.”

Kulenin işletmesini alan derneğin başkanı ve Rumeli Feneri’nin 20 yıllık eski muhtarı Şafak Kılınç iddialara dair, ‘Her şey burada doğayla uyumlu ve ahşaptan yapılma. Asla ağaç kesmedik” dedi.