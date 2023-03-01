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Kuş cennetindeki yolun 2 kilometresi depremde yarıldı

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#Deprem#Mileyha Kuş Cenneti#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 12:57

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Kuş Cenneti'nin Asi Nehri kenarında denizle buluştuğu asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında, büyük yanıklar oluştu.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mileyha Kuş Cenneti'nin bulunduğu Liman Mahallesi'nde Asi Nehri boyunca denize doğru uzanan asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında, 6 Şubat'taki depremlerde büyük yarıklar oluştuğu görüldü. Ulaşıma kapalı yolun bazı bölümlerinin büyük kısmı yok olurken, depremle oluşan yarıkların derinliği bazı yerlerde 3-4 metreyi buluyor. Yol haricinde nehir kenarında da birçok tarla, arazi ve kumsalda depremle oluşan benzer düzeyde yarıklar görüldü.

Kuş cennetindeki yolun 2 kilometresi depremde yarıldı



Liman Mahallesi sakinlerinden Temel Diyap, Asi Nehri boyunca denize uzanan yoldaki yarıkların depremde oluştuğunu belirterek, “Burası Lübnan'dan doğan Asi Nehri'nin denize döküldüğü son nokta olan Liman Mahallesi. Çok sayıda balıkçının da denize ulaşım noktası. Depremle birlikte elektrikler kesildi, 7-8 gün enerji verilemedi, dışarı çıkamadık. Biz de sonradan balıkçıların söylemesiyle fark ettik" dedi

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#Deprem#Mileyha Kuş Cenneti#Hatay

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