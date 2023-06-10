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Kuş cenneti yok oluyor

Güncelleme Tarihi:

#HAKKÂRİ#Nehil Sazlığı#Yüksekova
Kuş cenneti yok oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

HAKKÂRİ Yüksekova’daki Nehil Sazlığı, göç yolları üzerinde olması nedeniyle yılın belli dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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Yerli ve yaban kuşların üreme alanlarından biri olan 28 bin hektarlık Nehil Sazlığı’nda, tarım alanlarına yakın bölgelerdeki su seviyesinin düşürülmesi amacıyla yapılan drenajlar ve bölgede sık sık çıkan yangınlarla, kuş sayısında da azalma görülüyor.

Kuş cenneti yok oluyor

Hakkâri Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Erkan Azizoğlu, kuş popülasyonunda yüzde 50’lik azalma gözlemlediklerini belirterek, “Önlemler alınmazsa ileriki yıllarda neredeyse bölgede hiç kuş göremeyebiliriz. Kuş cenneti dediğimiz alanı yok etmiş olacağız” dedi.  

Kuş cenneti yok oluyor

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#HAKKÂRİ#Nehil Sazlığı#Yüksekova

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