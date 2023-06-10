Kuş cenneti yok oluyor

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Yerli ve yaban kuşların üreme alanlarından biri olan 28 bin hektarlık Nehil Sazlığı’nda, tarım alanlarına yakın bölgelerdeki su seviyesinin düşürülmesi amacıyla yapılan drenajlar ve bölgede sık sık çıkan yangınlarla, kuş sayısında da azalma görülüyor.

Hakkâri Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Erkan Azizoğlu, kuş popülasyonunda yüzde 50’lik azalma gözlemlediklerini belirterek, “Önlemler alınmazsa ileriki yıllarda neredeyse bölgede hiç kuş göremeyebiliriz. Kuş cenneti dediğimiz alanı yok etmiş olacağız” dedi.