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Kuş Cenneti çöle döndü

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#Kuş Cenneti #Düden Gölü#Flamingo
Kuş Cenneti çöle döndü
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

Bir zamanlar “kuş cenneti” olarak bilinen Konya’daki Düden Gölü ile yakınındaki Küçük Göl tamamen kurudu. Hürriyet Fotomuhabiri Selahattin Sönmez, çölleşen alanı dronla görüntüledi.

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Konya’nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü’nün kuzeybatısında yer alan 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, batısındaki Değirmenözü Deresi yoluyla ilçenin kanalizasyon arıtma tesisinden gelen su ve çevresindeki küçük pınarlardan besleniyor. 1992 yılında sit alanı ilan edilen bölgede Küçük Göl de bulunuyor. Su kuşları için üreme ve göç dönemlerinde uğrak yeri olan Düden Gölü, canlılığını koruduğu aylarda aralarında flamingoların da bulunduğu 185 kuş türünü barındırıyordu.

FLAMİNGOLAR SU ARIYOR

Su kaynaklarının mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi ve kontrolsüz (vahşi) sulama nedeniyle iki gölün eski halinden artık eser yok. İlkbahar aylarında yumurtlamak için gelen flamingoların yavrularının büyümesi üzerine ve suların da iyice çekilip gölün korumasıyla, ‘Allı Turna’ olarak bilinen flamingolar da büyük oranda rota değiştirdi. Objektifimize takılan az sayıda flamingo çamurlaşan gölde beslenmeye çalışıyor. Göçmen kuşlar artık yeni sulak alanlar arıyor.

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#Kuş Cenneti#Düden Gölü#Flamingo

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