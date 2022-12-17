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Kuryenin rüzgarla imtihanı! Yola saçılan 150 bin Euro’nun 85 bini kayıp

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#Motosikletli Kurye#Döviz#Kurye
Kuryenin rüzgarla imtihanı Yola saçılan 150 bin Euro’nun 85 bini kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Döviz taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun’un, montuna koyduğu 150 bin Euro rüzgâr nedeniyle yola saçıldı. Trafiği kesip paraları toplayan kurye, 85 bin Euro’nun kayıp olduğunu söyledi.

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İstanbul Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya önceki gün 150 bin Euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paraları montunun içine koyup dönüşe geçti. Coşkun saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde rüzgârın etkisiyle montu açıldı ve Euro’lar çevreye saçıldı. Bu sırada yoldan geçen araçlar lastikle bağlanmış paraların üzerinden geçti. Paralar rüzgârla birlikte etrafa dağıldı.

Ünal Coşkun trafiği durdurup paraları toplamaya çalışırken, diğer sürücüler ve araçlardan inenler de kendisine yardım etti. Coşkun paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro’nun kayıp olduğu kaydedildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kayıp parayla ilgili suç duyurusunda bulunan Ünal Coşkun, o anları anlattı. Coşkun, “Montum rüzgârla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik  durunca birçok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi” dedi. Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, “Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile, zor durumdayım. Kayıp para 85 bin Euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım” dedi.

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#Motosikletli Kurye#Döviz#Kurye

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