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Kuryenin görüntüsü şaşkına çevirdi: Apartmana idrarını yaptı

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#Kurye#Apartman#İdrar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 15:52

Gaziosmanpaşa'da eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, siparişi teslim eden kuryenin apartmandan çıkmadan önce idrarını yaptığını gördü. 

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Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18. 40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti. Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.

Kuryenin görüntüsü şaşkına çevirdi: Apartmana idrarını yaptı

Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor.

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Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.

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#Kurye#Apartman#İdrar

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