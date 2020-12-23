Kuryeler karakol önünde çatıştı

Silahıyla karşı grubun üyelerini kovalayarak ateş eden Muhammet Kutlu önce Batuhan K.'yi karnından yaraladı. Ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan ve akrabası olan Ozan Tekcan’ı kafasından vurdu. Ozan Tekcan hastanede ölürken, Batuhan K. tedaviye alındı. Polis, saldırgan Muhammet Kutlu ile 6 kişiyi yakaladı. Saldırgan Muhammet Kutlu, Şişli’de hastane önünde, ambulanstan indirilirken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu’nun ağabeyi çıktı.



