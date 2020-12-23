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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR/DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuryeler karakol önünde çatıştı

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Kuryeler karakol önünde çatıştı
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İSTANBUL Şişli’de husumetli iki motosikletli kurye grubu, birbirlerini şikayete gittikleri Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde karşılaşınca aralarında çatışma çıktı.

Silahıyla karşı grubun üyelerini kovalayarak ateş eden Muhammet Kutlu önce Batuhan K.'yi karnından yaraladı. Ardından park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan ve akrabası olan Ozan Tekcan’ı kafasından vurdu. Ozan Tekcan hastanede ölürken, Batuhan K. tedaviye alındı. Polis, saldırgan Muhammet Kutlu ile 6 kişiyi yakaladı. Saldırgan Muhammet Kutlu, Şişli’de hastane önünde, ambulanstan indirilirken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu’nun ağabeyi çıktı.

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