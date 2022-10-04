Kurye kılığında kafeye girdi, rastgele ateş açtı: 'Mesut kim'

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Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

MÜŞTERİLER KORKUDAN MASANIN ALTINA SAKLANDI

Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu.

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İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve “Mesut kim” diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KURYE KILIKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.