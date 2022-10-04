Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kurye kılığında kafeye girdi, rastgele ateş açtı: 'Mesut kim'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 11:33

İstanbul Kağıthane’de kurye kılığında bir kafeteryaya giren saldırgan, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla “Mesut kim” diyerek rastgele ateş açtı. Kafedeki müşterilerin korkuyla masanın altına saklandığı o dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Kurye kılığında kafeye girdi, rastgele ateş açtı: Mesut kim

MÜŞTERİLER KORKUDAN MASANIN ALTINA SAKLANDI

Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu.

Haberin Devamı

İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve “Mesut kim” diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kurye kılığında kafeye girdi, rastgele ateş açtı: Mesut kim

KURYE KILIKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.

Kurye kılığında kafeye girdi, rastgele ateş açtı: Mesut kim

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık