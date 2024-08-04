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Kuruyan barajlar piknik alanı oldu... Tehlikenin fotoğrafı

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#İstanbul#Baraj#Piknik
Kuruyan barajlar piknik alanı oldu... Tehlikenin fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

İstanbul’da yağışsız geçen yaz mevsimi ve sıcaklar nedeniyle kuruyan Alibey Barajı’nda Mağlova Kemeri tamamen gün yüzüne çıktı. Vatandaşların yeni piknik alanı olan kemer, havadan görüntülendi.

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İstanbul’a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 57 seviyesine kadar düştü. Alibey Barajı’nın doluluk oranı İstanbul’daki en düşük seviye olan yüzde 26 seviyelerine kadar geriledi. Kuraklık nedeniyle Mağlova ve Güzelce su kemerleri tamamen gün yüzüne çıktı. Havadan çekilen Alibey Barajı üzerinde tamamiyle ortaya çıkan Mağlova Kemeri’nin gölgesinde vatandaşların piknik yapması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kuruyan gölün birçok bölgesinde vatandaşların arabayla gezmesi görüntülere yansıdı. Uzmanlar, yaz aylarında aşırı su tüketiminin barajlardaki su seviyesinde hızla azalma nedenleri arasında olduğunu, bu nedenle tasarruf konusunda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

EN YÜKSEĞİ TERKOS

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 62, Terkos Barajı yüzde 72 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Büyükçekmece Gölü yüzde 54 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 60 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52, Kazandere Barajı yüzde 27 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu. Papuçdere yüzde 39 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 63 seviyelerinde. Son olarak Istrancalar Barajı ise yüzde 37 oranına kadar düşüş gösterdi.

 

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#İstanbul#Baraj#Piknik

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