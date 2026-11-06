Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Komşularla uzlaşın

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İstanbul Pendik’te, Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Depreme dayanıklı yapıları ve sosyal donatı alanlarıyla hayata geçirilen projenin birinci etabında, hak sahipleri için yeni konutlar çekilen kurayla belirlendi.

HAZIR OLMALIYIZ

Bakan Kurum, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Deprem bize ‘Şu gün, şu saatte geliyorum’ demiyor, takvim göndermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmak. Hep söylüyoruz olası bir İstanbul depremi, bir milli güvenlik meselesidir ve yegane çözümü de kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm hem ülkemizin hem de İstanbul’umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle, şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul’umuz için gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünü tamamladık, 291 bin bağımsız bölümde çalışmalarımız sürüyor.

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SÜREYİ UZATTIK

Vatandaşımızı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kentsel dönüşüme teşvik etmek için her adımı attık. İşte Yarısı Bizden kampanyamız. Bu projemizle evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz. Bugün sadece Yarısı Bizden Kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 545 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Yani sadece bu projeyle İstanbul’da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Normalde bu sene bitecek desteği, hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek, süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün İstanbullu kardeşlerime seslenmek istiyorum. Binanızın güvenliğinden şüphe duyuyorsanız beklemeyin. Komşularınızla konuşun, uzlaşın, devletimizin sunduğu bu tarihi imkanlardan faydalanın.”

YÜZDE 60 İNDİRİM

“Buradaki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sizlere bir müjde vermek istiyorum. Buradaki gecikmeden kaynaklı hiçbir ilave maliyeti vatandaşımıza getirmeyeceğiz. Sözleşme gereği maliyetlerden yüzde 40 indirim yapacaktık ve kalanını vatandaşlarımız 180 ay vadede ödeyeceklerdi. Bu gecikmeden kaynaklı indirimi yüzde 60’a çıkarıyoruz. Şu an maliyetlerden vatandaşımızın ödemesi gereken tutar normalde 2.5 milyon liraydı. Biz ortalama 1 milyon 900 bin liraya borçlandırmayı düşürüyoruz ve 180 ay vadede aylık 10 bin lira taksitle borçlarınızı ödeyeceksiniz. Hayırlı olsun diyorum, güle güle oturun diyorum.”

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1071 KİRALIK KONUT TESLİM EDİLECEK

TOKİ mülkiyetinde kalacak konutlar için başvuruların alındığını belirten Kurum, ilk etapta 1071 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu: “TOKİ’mizin ev sahibi olacağı konutlarımız için başvurularımızı aldık ve önümüzdeki ay ilk 1071 konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz. 12 ilçemizde toplamda 15 bin konutu söz verdiğimiz gibi kiralayacağız.”