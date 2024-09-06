Kurum’dan İzmir’de körfez uyarısı

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Bakan Kurum, “Yakın zamanda İzmir Körfezimiz, yeniden toplu balık ölümleriyle, kötü koku ve görüntülerle gündeme gelmişti. İzmir Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde, bu acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfezin farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık. Üzülerek söylüyorum; denizdeki, atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır” diye konuştu.

BELEDİYELERE EV ÖDEVİ

İzmir için sorumluları izleme ve denetim görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade eden Kurum, “Bilim kurulumuzu oluşturduk. İnşallah kurulumuz yerel yönetimlere yol gösterecek. İzmir’deki yerel yöneticiler için kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracak, ev ödevleri verecek. Biz de Bakanlık olarak belediyeler ev ödevlerini yapıyor mu yapmıyor mu takip edeceğiz” dedi.

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ACİL EYLEM PLANI

Kurum, TÜBİTAK Marmara Gemisi’nde İzmir Körfezi’nde yaptığı incelemenin ardından beraberindeki heyet ile İzmir İktisat Kongresi’nde düzenlenen İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Kurum, “Bugün İzmir Körfezi’yle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, bilim insanları ile 3 saati aşkın süren toplantı yaptık. ve körfeze ilişkin projeleri, yapılması gerekenleri, hedefleri hep birlikte istişare ettik. Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir” dedi.