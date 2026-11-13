Kurum’dan iş dünyasına 2.2 trilyon dolarlık çağrı... En yoğun katılımlı COP

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Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek ülkelerden gelen müzakereciler, gerek COP31’in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP’unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz. Adını Uygulama COP’u koyduk. Çünkü istiyoruz ki, artık sadece sözde kalmasın, kararlar alınsın, bununla da yetinilmesin o kararlar hayata geçsin. Bu vizyonla iddialı ama ulaşılabilir, üstelik ölçülebilir bir yol haritası çizdik. Temiz enerji ve elektrifikasyondan yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine; okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan on başlık hayatın her alanına dokunuyor.

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İŞ DÜNYAMIZLA BİRİZ BERABERİZ

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Ve bu başlıkların neredeyse her biri doğrudan sizi ilgilendiriyor: Üretiminizi, yatırımlarınızı, geleceğinizi şekillendiriyor. COP31 Eylem Ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz; 2035’e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e çıkarmak; üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15’e taşımak istiyoruz. Bu hedefler kâğıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olur. Ama fabrikalarınızda, tedarik zincirlerinizde, şehirlerimizin binalarında uygulanırsa, işte o zaman gerçek bir değişimin adı olur. Bunun için İklim Uygulama Köprüsü’nü başlattık. Amacımız ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek; finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak. Bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz. 2026 yılında dünya genelindeki enerji yatırımlarının 3.4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun yaklaşık 2.2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin yönünü gösteriyor. Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımları ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz. İş dünyamızla biriz, beraberiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye’yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri hâline getireceğiz.”

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa

‘KONUŞMAMIZ LAZIM’

BAKAN Kurum, COP31 Liderler Zirvesi’nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım-We Need to Talk' filmini sanal medya hesabından paylaştı. Kurum, “Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı” mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi. Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde, insanlar kendi ülkelerinin dillerinde “Konuşmamız lazım” diye seslendi.

GAZZE ANONSU

- BAKAN Murat Kurum, COP31 Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi Liderler oturumunda sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’ya yönelik dikkat çeken bir anons gerçekleştirdi. Anadolu Salonu’nda gerçekleşen oturumda Kurum, anonsta şunları aktardı: “Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır; dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki, Antalya’dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de ‘Dur’ diyen ses olsun.” Başbakan Mustafa, salonda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Başbakan Mustafa, Bakan Kurum’a sarılarak teşekkürlerini iletti.