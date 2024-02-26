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Kurum’dan İmamoğlu’na davet yanıtı: Gelsen ne olur gelmesen ne olur

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#Murat Kurum#İmamoğlu#Davet
Kurum’dan İmamoğlu’na davet yanıtı: Gelsen ne olur gelmesen ne olur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Eyüpsultan’da Ordulular Buluşması’na katıldı. Eyüpsultan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve partililer eşlik etti.

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Buradaki konuşmasında İstanbul’un tehlike girdabı içine sokulmak istendiğini belirten Kurum, "İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İki gün önce Sancaktepe’de Kandil ittifakının bayrakları meydanlarda sallandı, Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu, siyasi hırsları uğruna İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi" dedi.

FİLMİN SON PERDESİ KAPANIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem açılış daveti konusuyla ilgili eleştiride bulunan Kurum, ‘’Akşam rüya görüyor, sabah rüyaya inanıp peşinden koşuyor. Ya sen törene gelsen ne olur gelmesen ne olur. 5 yıldır devletin değerine saygı duymayan, hiçbir protokole katılmayan sensin. İstanbul’u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, ‘Törene davet edildim, edilmedim.’ Bunlar kendilerine yeni mağduriyet üretiyorlar ama millet kanmaz. İmamoğlu’nun yazıp oynadığı filmin son perdesi artık kapanıyor’’ sözlerini ifade etti.

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#Murat Kurum#İmamoğlu#Davet

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