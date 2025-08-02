Kurum’dan çöp toplayan kardeşlere: İyi ki varsınız çocuklar

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Bakan Kurum mektubunda özetle şu satırları kaleme aldı: “Atıkların arasından umut toplayan, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. ‘Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar’ diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek, ‘Artık doğamıza sahip çıkın’ diyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle...”





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ÇEVRE MÜFETTİŞİ İLAN EDİLDİLER

Bakan Kurum, Mete ve Görkem’i çevre müfettişi ilan etti. Kurum’un teşekkür mektubuyla birlikte çevre müfettişi kimlikleri ve çeşitli hediyeler çocuklara ulaştırıldı. Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması için de talimat verdi.