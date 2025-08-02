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Kurum’dan çöp toplayan kardeşlere: İyi ki varsınız çocuklar

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#Çevre#Atık Toplama#Murat Kurum
Kurum’dan çöp toplayan kardeşlere: İyi ki varsınız çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak çevreyi kirletenlere gösterdikleri tepki ile gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi.

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Bakan Kurum mektubunda özetle şu satırları kaleme aldı: “Atıkların arasından umut toplayan, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. ‘Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar’ diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek, ‘Artık doğamıza sahip çıkın’ diyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle...”   

Kurum’dan çöp toplayan kardeşlere: İyi ki varsınız çocuklar

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ÇEVRE MÜFETTİŞİ İLAN EDİLDİLER

Bakan Kurum, Mete ve Görkem’i çevre müfettişi ilan etti. Kurum’un teşekkür mektubuyla birlikte çevre müfettişi kimlikleri ve çeşitli hediyeler çocuklara ulaştırıldı. Ayrıca Bakan Kurum, ilçeye 50 çöp konteyneri konulması için de talimat verdi.

Kurum’dan çöp toplayan kardeşlere: İyi ki varsınız çocuklar

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#Çevre#Atık Toplama#Murat Kurum

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