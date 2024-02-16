Kurum’dan 5 yılda 650 bin konut sözü

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Kurum, Afetlere Dirençli Risksiz İstanbul başlıklı toplantıda özetle şunları söyledi:

- BAHANESİZ BİR YÖNETİM: “Bahanesiz bir yönetim olacağız. Riskli yapılarımızı dönüştüreceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz. Kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Sanayi alanlarımızı dönüştürecek, iklim değişikliğiyle en etkili mücadeleyi yapacağız. İstanbullulara vaadimiz, risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul.

- OLASI İSTANBUL DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU: İstanbul’da 7.5 milyon ev ve işyeri var. Bunlardan 1.5 milyon konut sağlıksız durumda. 600 bin konut ise acilen dönüşmeli.

- NÜFUSU ARTTIRMADAN YENİ KONUT: 5 yılda 39 ilçemizde, yatay mimari ekseninde, nüfusu artırmayan 650 bin yeni konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli yuvalarımızın 300 binini Kiptaş eliyle yapacağız. Yarısı Büyükşehir’den diyerek evini Kiptaş’la dönüştürenlere 700 bin lira hibe destek vereceğiz. 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz. Ödemeler konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, 5 bin 833 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 15 Nisan’da başvuruları almaya başlayacağız.”