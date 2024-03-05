Kurum: Vatandaşlarımız açacağız dedikleri ama açamayacakları duraklarda bekleyecekler

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şile Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

Kurum, “Çıkmış 1 Nisan’da görevi bırakacak bu yolcu aday ne diyor? Ben ‘metro fatihiyim’ diyor. 5 yılda sadece 8 kilometre yaptılar. Sen mi metro fatihi olacaksın? Daha dün Sultanbeyli’deydim. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız dedim. Bir anda hepsi birden tüm trolleriyle beraber zıplamaya başladılar. Yapmazlar. Bak, vatandaşa sorsan biliyor zaten. Bu hattı biz açacağız diyorlar. Vatandaşlarımız 16 Mart’ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o Sancaktepe Şehir Hastanesi – Veysel Karani – Hasanpaşa ve Sultanbeyli duraklarında bekleyecekler. Hani açacaklardı ya. İşte bu algı belediyeciliği yapanların maskesini orada düşürecekler. İzleyip göreceğiz. Hakikaten, bu adamlar var ya olsa olsa siyasetin konusu değil karikatürü olur. Yapacakları bu, bunların yalan söyleyip eser üretemedikleri gibi bir de bizim İstanbul’a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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“HİÇBİR ZAMAN ALGININ POLEMİKLERİN İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Kurum, “31 Mart’ta bizim karar vereceğimiz geleceğimiz olacak, Şile’miz adına atacağımız adımlar olacak. Biz sizlerle yol yürümek istiyoruz. 22 yıl olduğu gibi yine iş yapmak, eser üretmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman algının polemiklerin içinde olmayacağız" dedi.