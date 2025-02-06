Kurum: Tsunamiye karşı takipteyiz

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“11 ilde 201 bin 580 bağımsız bölümü afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz. Ocak ayı itibarıyla yapıma başlanmayan tek bir konut kalmadı. 453 bin konutun yüzde yüzünün inşaatına başlamış durumdayız. Deprem bölgesine hükümetimiz 2 trilyon lirayı aşan bir bütçe ile yatırım gerçekleştirdi. 201 bin konutu teslim ettik.

YERİNDE DÖNÜŞÜME 23 MİLYAR LİRA

Yerinde dönüşüm programımız ile 23 milyar TL kaynak aktararak şehirlerimizin hem fiziksel dokusunu hem de manevi ruhunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Konya’da kendiliğinden yıkılan binayı gördük. İstanbul’daki depremi ne İstanbul ne ülkemiz kaldıramaz. Milletimiz iyi bilsin, biz kimseyi engellemiyoruz.

İMAMOĞLU’NA ELEŞTİRİ

İstanbul’da da biz destek vermeye hazırız, ama böyle bir dert, bir heves yok. Biz bunu söylediğimizde Sayın Ekrem İmamoğlu 25 yıldır siz yönetiyorsunuz diyor. Sen ikbal peşinde koşmaktan şehrin sorunlarıyla ilgilenmezsen nasıl olacak?

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İSTANBUL’DA YARISI BİZDEN

Türkiye’nin neresinde olursa olsun bilhassa İstanbul’da bakanlığımız her türlü desteği verecektir. İstanbul’da yarısı bizden kampanyası başlattık. Kira, tahliye desteklerimizi veriyoruz. İstanbul’da 238 bin konutumuz kentsel dönüşümü gerçekleşiyor, devam ediyor. 892 bin konutu da yenilemiş bir iradeyiz. Büyükşehir yüzde 1 bile bütçesinden pay ayırmış değil. İstanbul nasıl dönüşecek? Hani toplanma alanı?

AFAD SANTORİNİ’Yİ TAKİPTE

Ege’de 7 günde 576 deprem meydana geldi. Santorini adasında volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. AFAD yakından takip ediyor.Meteoroloji, volkanik patlama olursa rüzgâr yönü hızı, hava etkisi gibi konuları takip ediyor. Tsunamiye karşı valiliklerimiz süreci takip ediyor.”