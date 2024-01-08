Kurum: Kaynaklar reklama, algıya değil, İstanbulluya harcanacak

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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nı ve Üsküdar Meydanı’nı ziyaret etti. Kurum, yaklaşık iki saat süren ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sorusunu yanıtlayan Kurum, Bahçeli’nin kendisine tebriklerini ilettiğini belirterek, “Bizzat tebrik etti, inşallah Ankara’ya gittiğimizde kendisini makamında ziyaret edeceğimi de ifade ettim. O da çok memnun olduğunu ve Cumhur İttifakı ile birlikte bundan önce nasıl çalıştıysak ve koşturduysak aynı anlayışla İstanbul’da da, diğer illerimizde çalışacağımızı koşturacağımızı ifade ettiler. Biz de kendisine teşekkürlerimizi ifade etti" diye konuştu.

"DEPREM RİSKİNİ BERTARAF EDECEK ADIMLARI DA KARARLI BİR ŞEKİLDE ATIYOR OLACAĞIZ"

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İmar barışı ile ilgili soru üzerine konuşan Kurum, “İstanbul’da, ülkemizdeki deprem riskini görmezden gelemeyiz. Deprem tehdidi emin olun bu ülke için, terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem riskini bertaraf etmek için de siyasi bir malzeme yapmadan siyaset üstü bir bakış anlayışla İstanbul'un 5 bin 461 kilometrekare alanında çalışmalıyız. 39 ilçesinde çalışmalıyız. Bakın burada pazarın sonuna geldiğimizde vatandaşlarımız sorunlarını söylüyor. Benim diyor ki ‘Ev sorunum var, mülkiyet sorunum var, tapu sorunum var. Efendim; belediye şu hizmetleri yapmadı’ dolayısıyla bunu dinlemek zorundasınız ki soruna çözüm bulasınız. 6 Şubat'ta Allah bir daha yaşatmasın bu milletimize, ülkemize 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Dolayısıyla biz bu acıları bir daha yaşamamak için kararlı bir şekilde siyaset üstü bir bakış açısıyla deprem dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Hemen yarın olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapacağız ve uzun vadede kalıcı yatırımlarımızı yapacağız. O yüzden biz İstanbul'da hep şunu söylüyoruz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları belediye başkanlarımızla birlikte yapıyor ve inşallah İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı bir şekilde atıyor olacağız. Hiçbir şekilde imar affı söz konusu değildir. Hiçbir şekilde imar affıyla ilgili bir gündemimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Yani şimdi, muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Açıkçası polemikler üzerinden gündem yaratmaya çalışıyorlar. İmar affı diye bir kanun çıkmadı ki değerli arkadaşlar; İmar Barışı çıktı. İmar Barışı da vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. O binanın sağlam olduğunu, o binanın riskli olmadığını ifade etmez ve barış dahilinde vatandaşımızın bu mağduriyeti gitsin diye yapılmış bir düzenlemedir. Dolayısıyla herhangi bir imar affı yok. Biz İstanbul'umuzun güzelliklerine güzellik katmak istiyoruz. O yüzden bu anlayışla çalışacağız" dedi.

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"KAYNAKLARIN REKLAMA ALGIYA DEĞİL, İSTANBULLUYA HARCANDIĞI BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA GELİYORUZ"

Üsküdar Meydanı'nda konuşan Kurum, “Bundan önce bizi nasıl tanıyorsanız, nasıl sevdiyseniz, şimdi tüm enerjimizi, gençliğimizi, motivasyonumuzu İstanbul'a vereceğiz. Sizlerle birlikte yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız. Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte yeniden İstanbul'umuz inşallah ehil ellere geçecek. İstanbul'daki ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul'un tek bir riskli yapısı kalmayana kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz. İstanbul'un değerini biliyoruz. İstanbul'un değerinin nasıl arttırılacağını biliyoruz ve işte buradaki belediye bütçesi dışında da kaynaklarının artırıldığı, kaynaklarının reklama algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz" ifadelerini kullandı.