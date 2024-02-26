Kurum: İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da Ordulular Vakfı tarafından düzenlenen Ordulular İle Buluşma Programı’na katıldı.

Kurum, "Türkiye’nin, İstanbul’un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz, hemen safa geçtiniz; iradenizi ortaya koydunuz. İşte bugün de aynı hassasiyeti İstanbul için göstermenizi istiyorum. Çünkü İstanbul, çok daha büyük tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte iki gün önce, Sancaktepe’de, Kandil ittifakının bayrakları meydanlarda sallandı. Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, tamamen ortaya çıktı. Kandil Uzlaşısının adayı İmamoğlu; siyasi hırsları uğruna, İstanbul’u pazarlıkların konusu haline getirdi. Ama şunu asla ve asla unutmasın, tarihten bu yana İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir. O kirli anlaşmaları bozmuştur. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da bozacaktır. Kardeşlerim, gittiğim her yerde söylüyorum ve ısrarla da anlatmaya devam edeceğim. İstanbul’un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracağız. Bunlar şimdi her yere afişler, pankartlar asıyorlar ya. O pankartlara da ’israfı bitirdik hizmeti getirdik’ diye yazıyorlar. Sen israfı bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl müsrif bir belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Ama 31 Mart’a şurada çok az kaldı" diye konuştu.

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"BUNLARIN GÜNDEMİNDE YİNE İSTANBUL YOK"

Kurum, "Biz Ordulu kardeşlerimizle birlikte sandıklarda diyeceğiz ki; siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz. Kardeşlerim, Herkes biliyor ki, bunların İstanbul’da hatırlanacakları tek bir eserleri yok. Ama bu duruma rağmen, başkan yine işi gücü bırakmış, yine polemiklere, gündem değiştirme çabalarına girmiş. Kendisi buradan beslendiği için, ne yapsam da bir polemik çıkarsam diye sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikâyede anlatılır ya; ’Adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş de köye inince o yalana kendi de inanmış’ bunların durumu tam olarak böyledir. Sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokole katılmayan sensin? 5 yıldır söz verdiği metroları yapmayan sensin, İstanbul’u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, ’törene davet edildim, edilmedim’ bunların gündeminde yine İstanbul yok. Gündeminde yine İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Bunlar kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama bu millet buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz. Ekrem İmamoğlu’nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanıyor. İstanbul’da 31 Mart’ta Gerçek Belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor" ifadelerini kullandı.