Kurum, İBB’yi uyardı: Kaçakları yıkın yoksa biz yıkarız

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki akşam Habertürk’te katıldığı programda Vaniköy’de uzun yıllar suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılıp, geçen yıl 26 milyon dolara Rus milyarder Roman Abramoviç’e yakın bir isim olan Boris Borisenko tarafından satın alınan kaçak villaların yıkımının tamamlandığını söyledi. Boğaziçi’nde yetkinin İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde olduğunu ve Boğaz’da başka kaçak yapılar da bulunduğunu, yakında onlara da yıkım kararı çıkartacaklarını açıklayan Bakan Kurum, “Sayın Ekrem İmamoğlu hangileri olduğunu biliyor” diyerek şunları aktardı:

‘ONLARCA ÖRNEĞİ VAR’

“Boğaz’da bunun onlarca örneği var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni uyarıyorum. Boğaz’da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun. Kendileri de biliyor, var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı, durdursunlar. Yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde, bizim peşimizden gelmeyin. Bütün Boğaz’da imara aykırı ne varsa gidip tespitlerimizi yapıyoruz. Ve bu tespitler çerçevesinde de gereken işlemi yapacağız. Buradan da uyarmış olalım. Kendilerini göreve davet ediyoruz. Boğaz’ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıları yıksınlar. Boğaz’da şu an basit tadilat adı altında verdikleri imar değişikliği, proje değişikliği yapılan inşaatları lütfen durdursunlar.”

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İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ

- Bakan Kurum, birlikte yarıştıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından rakibi Ekrem İmamoğlu’nu arayıp tebrik ettiğini, yeniden bakan olduktan sonra da İmamoğlu’nun kendisini arayarak tebrik edip görüşmek istediğini ilettiğini söyledi: “İmamoğlu ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğiz. Neyi görüşmek istiyorsa, bütün konularda her şeyi görüşürüz. Mantıklı gerekçeleri olan her işi yapmaya hazırız.”