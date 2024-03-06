Kurum: Bu yönetimin başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Kurum, ziyareti sonrası Silivri 19 Mayıs Meydanı’nda düzenlenen ‘Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ programına katıldı. Programda Kurum’a Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birçok vatandaş eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan Kurum, "İstanbul’umuzun maalesef şu son beş yılı kayıtlara ne olarak geçti biliyor musunuz? Tahribat dönemi olarak geçti. İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? ‘İstanbul başardı’ diyorlar. Kardeşlerim İstanbul neyi başardı? Ben size söyleyeyim; İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle, eserleriyle ayakta kalmayı başardı. Sizin başardığınız eserleriniz yok mu? Bunların da başardığı eserler var. Ne var biliyor musunuz? Yanan otobüsler var, ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler var, bozulan metrolar bozulan metrobüsler var. Saatlerce süren trafik, bir de beş yılda 8 km metro hattı var. Bu yönetimin beş yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu. O da İstanbul’u bitirmek oldu" dedi.

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"BEŞ YILDA İSTANBUL İLE İLGİLİ HİÇBİR DERTLERİ OLMADI"

İstanbul’u hak ettiği projelerle buluşturacaklarını dile getiren Kurum, "İstanbullular bu kibir abidesi CHP’li başkandan çok bir şey mi istedi? İstanbullular aslında en temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istediler, yapmadılar. Çevre temiz olsun, Silivri’nin altyapısı, kanalizasyonu doğru işlesin dediler, işletmediler. İstanbullular bu yolcu başkandan ulaşım sorunlarının bitirilmesini ve çözüm getirilmesini beklediler, bunlar o ulaşım sorunlarını daha da büyüttüler. İşe, okula giderken çile çekmek istemediler. Normal bir insan gibi işe, okula gitmek istediler. Metro istediler, otobüs istediler, yapmadılar. Emin olun şu koca beş yılda İstanbul ile ilgili hiçbir dertleri olmadı. İstanbul’a uğramamak adına, ikballeri adına her ilde mitingler yaptılar. İstanbullu israf istemedi ama bunlar israf ettiler. Bu milletin seni görmek istediği her yerden sen şu beş yıl boyunca kaçtın ama görmek istediği, orada senin ihtiyacını hissettiği yerde olmadın. Vatandaşımızın görmek istemediği neresi varsa oraya koştun. 31 Mart geliyor. Milletin, Silivri’nin hesap sorma günü geliyor. Ne olacak biliyor musunuz? 31 Mart akşamı eş genel başkan koltuğunu kaybedecek, tamamen özgürleşecek. O yarı zamanlı, kibirli belediye başkanı da süresiz tatile gidecek. Hiç endişe etmeyin çünkü bu şehrin 31 Mart gecesi gerçek hizmetkarları geliyor inşallah. Eser, hizmet belediyeciliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız geliyor. Projelerimizle ,eserlerimizle İstanbul’umuzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

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"31 MART AKŞAMI SİLİVRİ’YE METROBÜSÜ GETİRİYORUZ"

Silivri’ye yönelik projelerinin detaylarını aktaran Kurum, "İstanbullular daha rahat konforlu bir ulaşım yapsınlar diye filolarımıza her yıl 100 metrobüs, 250 otobüs katacağız. 31 Mart akşamı Silivri’ye metrobüsü getiriyoruz. Silivri’den metrobüse binen bir kardeşimiz yapacağımız yeni projelerle birlikte Tuzla’ya kadar kesintisiz ulaşım yapacak. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde Silivri‘deki kardeşlerimizin yaşadığı ulaşım çilesi tamamen bitecek. Silivri’de istihdam artacak. Silivri‘deki vatandaşlarımız daha mutlu, daha huzurlu olacak. Yine burada çok önemli bir proje yapacağız. Burada 42 kilometrelik bir sahil düzenlemesi yapacağız. Yeni 8 halk plajını sizlere kazandıracağız" şeklinde konuştu.