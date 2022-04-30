Kurum: Bu davanın özü Hakk’ın rızasıdır, mayası aşktır, hamuru vefadır

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AK Parti’nin 81 ilde düzenlenen Vefa İftarları Programı’nda Konya’da bulunan Bakan Kurum, AK Parti davasının bugün ortaya çıkmış bir dava olmadığını, fikirlerden bir fikir, ideallerden bir ideal olmadığını, AK Parti davasının özünün Hakk’ın rızası, mayasının aşk, hamurunun ise vefa olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, “Bu dava; yeryüzündeki tüm haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler karşısında; yeryüzü mazlumlarının lideri, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bir kale gibi, dimdik duranların davasıdır.” diye konuştu.

“KONYA, FİKRİMİZİN KURUCU İRADESİDİR”

“Uçsuz bucaksız Anadolu’nun tam kalbinde bulunan Konya; bu en büyük fikrin ana eksenini oluşturmaktadır. Konya, fikrimizin kurucu iradesidir.” diyen Bakan Kurum, “Konya, bizim yürüyüşümüzün aklı ve kalbidir! Birbirinden kıymetli önder şahsiyetleriyle bu davanın ilk fidanlarını yeşerten şehirdir. İşte AK Parti; ‘Sizin için, kendim için, Konya ahalisi için Allah’a yüz bin istiğfar ederim.’ diyen gönüller sultanı Sadreddin Konevi’nin rahlesinde doğmuştur. Bizler cesaretimizi; ‘Evladım, bir itirazın varsa onu içinde tutma! Ortaya çık ve haykır!’ diyen Ladikli Ahmet Ağa’nın öğütlerinden almışız. Umutlarımızı, ‘Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı vardır! Haydi, ayağa kalk ey bilen adam! Bilmenin zekâtı dahi icraattır!’ diyen Kapu Camisinin aslan yürekli hocası Tahir Büyükkörükçü hocamızın haykırışlarından almışız.” dedi.

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“BU DAVANIN HAMURU, KONYA’NIN MESCİTLERİNDE YOĞURULMUŞTUR”



“Bu davanın hamuru, Konya’nın mescitlerinde, ulu hocalarımızın mübarek ellerinde yoğrulmuştur.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, AK Parti davasını anlattığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bizler heyecanımızı; ‘Kırk yıl boyunca milletimize en yüksek dava şuuruyla hizmet ettim.’ diyen rahmetli Erbakan Hocamızın yol arkadaşı Merhum Ali Güneri ağabeyimizin heyecanında bulmuşuz.

Bizim dava aşkımız; Konya’nın sokaklarındaki ayak seslerine hayran olunan, kimseyi selamsız bırakmayan, ‘Ben, bir insanın yetişmesi için bin kahır çekerim!’ diyen Hacı Veyiszade Hazretlerinin dizleri dibinde büyümüştür.

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‘Tut ki, Ali'den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali yüreği yoksa Zülfikâr neye yarar? Evladım! Ali ol! Ali ol! Ali ol!’ diye haykıran Mevlâna Hazretlerinin dualarıyla bugünlere gelmiştir.

Biz gücümüzü; Batı daha Rönesansın adını bile anmazken; Anadolu'da Türk-İslam Medeniyetinin temellerini atan Sultan Alaaddin Keykubat’tan alıyoruz.

Kardeşlerim, AK Parti’nin güttüğü dava, ‘Hoca Ahmed Yesevi efendimizin, ağaçtan bir kılıcı vardı. Getirip tekbirle buraya, Konya’ya diktik. Hamdolsun Konya’da yeşerdik, Konya’da serpildik!’ diyen Seyit Harun Veli’nin, Ali Ulvi Kurucu’nun davasıdır.

Biz; ‘Herhangi bir kimse, Malazgirt'te şahlanış yaşamadan, Sakarya'nın siperlerine girmeden, Kıbrıs'ta düşman arasından geçmeden bizim davamızın ne olduğunu anlayamaz?’ diye kükreyen Necmettin Erbakan’ın alın terine hayranız.

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Ve bu dava 21. yüzyıl sahnesinde, Kasımpaşa'da ceddimizden devraldığı bayrağı önce Beyoğlu'na, oradan dalga dalga İstanbul'a taşıyan, Sultan Fatih’in göz nuru İstanbul’u o eski şanlı günlerine yeniden kavuşturan, ardından davasını tüm Türkiye'ye, gönül coğrafyamıza ve nihayet bütün dünyaya yayan, Konya’mızı bir başka seven, milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu davasıdır.”

“DARBECİ HAİNLERİ SİZ BERTARAF ETTİNİZ”

Davaya olan sadakatleri, vefaları, dostlukları, fedakârlıkları, gayretleri ve azimleri için Konyalılara teşekkür eden Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Türkiye’nin son 50 yılına siz damga vurdunuz. 20 yılda, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük hamleleri siz yaptınız. Darbeci hainleri siz bertaraf ettiniz. Siz çok büyük bir teşkilatın neferlerisiniz! Çünkü sizler Konya’da yiğitler yetiştirdiniz. Hain darbe girişiminde şehit olan Konyalı Özel Harekâtçı Muhsin Kiremitçi'nin, şehit Muhammed Ali Akın’ın hatıraları ve tekbir sesleri hâlâ bu duvarlarda yankılanıyor. Rabbime hamt ediyorum! Bu âlimler, fazıllar, şehitler ve gaziler diyarı Konya’nın bir evladı olmaktan; bin yıllık bu kutlu davanın bir neferi olmaktan, sizlerle kardeş olmaktan onur duyuyorum, şeref duruyorum, gurur duyuyorum.”

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Bakan Kurum, konuşmasını tamamladıktan bir süre sonra İstanbul’dan canlı bağlantı gerçekleştirildi. Vefa İftarları Programı’na İstanbul’dan katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’ye seslenerek AK Parti Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.