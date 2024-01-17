Kurum: 5 yılda kaostan kaybedilen yılları İstanbullulara geri kazandırmış olacağız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum; Esenler Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş eşlik etti. Kurum, "Esenler'imizde Türkiye'nin ilk akıllı şehrinin adımları atılıyor. Kıymetli başkanımla birlikte tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdik. Esenlerin gençleri, kadınları mutlu olsunlar. Çünkü biliyoruz ki Esenler sadece ve sadece kendini ilgilendirmiyor. Esenler, tüm İstanbul'u tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir ilçemiz. Hem kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem Esenlere her gün yeni yeşil alanlarla birlikte sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini burada omuz omuza vermeye çalıştık. Ve yine kentsel dönüşüm uygulama merkezlerine baktığımızda burada hizmette, eserde yenilik ve öncü hizmetler hayat buluyor" dedi.

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"BİZİM DERDİMİZ İSTANBUL'UMUZA 5 YILDIR VERİLMEYEN HİZMETİ VERMEKTİR"

Murat Kurum, "Değerli kardeşlerim, şunun altını önemle çiziyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda hizmet ve eser anlamında Esenler Belediyemizle bile yarışamaz. Yanından dahi geçemez. Belediyecilik, dert ister, aşk ister, sevda ister. Biz 5 yıl boyunca Tevfik başkanımızla bu dertle çalıştık. Hep ne diyoruz biz kollarımızı boş yere sıyırmayız. Bir elimizle İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yaparken bir elimizle yeşil alan ve millet bahçesini İstanbullu kardeşlerimize kazandırdık. Bir taraftan trafik sıkışıklığını bitirecek hamlelerimizi yaparken diğer taraftan alt yapı anlamında şehirlerimizi güçlendirecek yatırımlar yaptık. Bizim derdimiz İstanbul'umuza 5 yıldır verilemeyen ama sonu a kadar hak ettiği o hizmetleri vermektir. Mevcut İBB yönetimi tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını tamamen dağıtmak için bir sorumluluğumuz var. Bunlar bilinçli bir programla kasıtlı olarak İstanbul'umuzu durdurdular. Biz göreve geleceğiz ve İstanbul'un geleceğine kast eden bu yaklaşımı sizlerle birlikte sonlandıracağız. İstanbul'umuzda halkımızın yanında olacağız. Hep yoldaşı olacağız" ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL YARALI BİR ŞEHİR OLDU"

Kurum, "5 yılda kavgadan, oluşturulan kaostan kaybedilen yılları hızlı bir şekilde 31 Mart'ta hızlı bir motivasyonla geri İstanbullulara kazandırmış olacağız. İstanbul yaralı bir şehir oldu. Biz bu kaosu iletişimsizliği, gördüğünüz bu noktada sadece bahanelerin arkasında sığınan bir yönetim anlayışını değil, istişareyi, uyumu ve başarıyı tüm belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte sergileyeceğiz. Biz göreve geldiğimizde İstanbullular azla yetinmeyecek. Güzelini bekleyecek ve hep birlikte bu çalışmaları yapacağız. Esenlerli kardeşlerimize sormak istiyorum; 31 Mart akşamı İstanbul'da Esenler de hep birlikte yeniden İstanbul diyecek miyiz? Fetret dönemini hep birlikte bitirecek miyiz? Bütün İstanbulluları kucaklayacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

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