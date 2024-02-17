Kurum: 39 başkanla el ele vereceğiz

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Eyüpsultan’da esnafları ziyaret eden Murat Kurum vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kurum daha sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindekilerle Malatyalılar Derneği’nin açılışına katılarak özetle şunları söyledi:

POLEMİKTE DEĞİL DÖNÜŞÜMDEYİZ

“11 ili etkileyen asrın felaketinde oradaydık. 11 ilimizde 180 bin konutu başlattık. Dünyada örneği yoktur. Dünyada böyle bir millet de yoktur. Bu milletin her zaman sahip çıktığı devletimizle 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. İBB başkanı da olsak bir ayağımız deprem bölgesinde olacak. İstanbul’un 39 ilçesinde tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. İstiyoruz ki, bu acılar bir daha yaşanmasın. Bizi her mahallede dönüşümde bulacaksınız, hiçbir zaman polemiklerin içinde bulamayacaksınız.”