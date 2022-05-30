Kurum: 2 bin 53 çiçek bahçemizin ilk nişanı olmuştur

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Kurum, özetle şunları söyledi:

“Fetih, şehirlerimizi, çağın gereklerine göre yeniden inşa etmektir, dünya başkentleriyle yarışır hale getirmektir. Milletimiz için; 1 milyonun üzerinde, sağlıklı, güvenli, çevre dostu yeni yuvaları inşa etmektir. Antalya ve Muğla’da yangınlarda; Kastamonu, Bartın, Sinop, Rize ve Artvin’de sellerde; Elâzığ, Malatya ve İzmir’de depremlerde; milletimizle bir olmaktır; onları yeniden ev sahibi, yuva sahibi yapmaktır. Fetih, doğal alanlarımızı, canlı-cansız tüm varlıklarımızı korumaktır. Cennet vatanımızı, 500 millet bahçesiyle, şehir ormanlarıyla bezemektir. İklim değişikliğiyle mücadele etmektir. Bu mücadelede; Türkiye’yi baştan başa yeşil ağlarla örmektir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık hareketiyle, çevremizi, toprağımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumaktır.

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Fetih, Atatürk Havalimanı’nda 5 milyon metrekare yeşil alan yapmak, parklarla, bahçelerle, ağaçlarla, bin bir renkli çiçeklerle, kütüphanelerle, bilim ve sanat merkezleriyle, spor alanlarıyla İstanbul’a yeni bir yaşam alanı kazandırmaktır.”