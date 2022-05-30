Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kurum: 2 bin 53 çiçek bahçemizin ilk nişanı olmuştur

#Murat Kurum#İstanbul'un Fethi#Millet Bahçesi
Kurum: 2 bin 53 çiçek bahçemizin ilk nişanı olmuştur

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Fethin yıldönümünü simgeleyen 569 fidan, fethin 600. yılını temsilen 2 bin 53 çiçek; millet bahçemizin ilk nişanı olmuştur” dedi.

Haberin Devamı

Kurum, özetle şunları söyledi:

Fetih, şehirlerimizi, çağın gereklerine göre yeniden inşa etmektir, dünya başkentleriyle yarışır hale getirmektir. Milletimiz için; 1 milyonun üzerinde, sağlıklı, güvenli, çevre dostu yeni yuvaları inşa etmektir. Antalya ve Muğla’da yangınlarda; Kastamonu, Bartın, Sinop, Rize ve Artvin’de sellerde; Elâzığ, Malatya ve İzmir’de depremlerde; milletimizle bir olmaktır; onları yeniden ev sahibi, yuva sahibi yapmaktır. Fetih, doğal alanlarımızı, canlı-cansız tüm varlıklarımızı korumaktır. Cennet vatanımızı, 500 millet bahçesiyle, şehir ormanlarıyla bezemektir. İklim değişikliğiyle mücadele etmektir. Bu mücadelede; Türkiye’yi baştan başa yeşil ağlarla örmektir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık hareketiyle, çevremizi, toprağımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumaktır.

Haberin Devamı

Fetih, Atatürk Havalimanı’nda 5 milyon metrekare yeşil alan yapmak, parklarla, bahçelerle, ağaçlarla, bin bir renkli çiçeklerle, kütüphanelerle, bilim ve sanat merkezleriyle, spor alanlarıyla İstanbul’a yeni bir yaşam alanı kazandırmaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İstanbul'un Fethi#Millet Bahçesi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google