Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte tarihte Bayhoca'nın hayatı ile ilgili bilgiler

Kuruluş Osman Bayhoca'nın tarihi hayatı, dizinin son bölümünde gündeme geldi. Oyuncu Yağızkan Dikmen'in hayat verdiği Bayhoca karakteri, son bölümfde yaralanarak dikkat çekti. Bayhoca'nın annesi tarihi bilgilerde Ana Sultan, Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisi olarak yer alıyor. Kaynaklarda 1284 yılında ise Bayhoca'nın öldüğü biliyor.

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir.

Osman manlı beyliğinin başında bulunan Osman Bey; Bizans’a karşı fetihlere başlar. Komşu Rum Tekfurlarından en kuvvetlisi İnegöl Tekfurudur ve İnegöl Tekfuru Nikola, diğer Rum tekfurlarını Osman Bey’e karşı kışkırtmaktadır. Bu durum karşısında Osman Bey, İnegöl kalesini almak için yola çıkar. Osmanlı kuvvetleri kendilerine pusu hazırlamış olan Rumlara karşı cesurca savaşır ve onları yenilgiye uğratarak zafer kazanırlar. Bu savaşta( 1284) Savcı Bey’in oğlu, Osman Beyin yeğeni olan Bay Koca şehit düşer. (1267-1284 ) Bay Hoca bu yönüyle Osmanlı hanedanının ilk şehidi kabul edilir. Mezarı ise Hamzabey Mahallesi’nde Mehmed Bey Camii’nin yanındadır. Hamzabey Mahallesi merkezinde bulunan Bay Hoca Türbesi, çevre düzenleme alanı ile beraber yaklaşık 60 m2 alana sahiptir.

YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan genç oyuncu Survivor'da daha önce yarışan Yiğit'in kardeşidir.