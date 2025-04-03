Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay'ına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurultayda aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam.

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Aday olmama kararımın nedeni, 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara."