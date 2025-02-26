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Kurultay soruşturması... Lütfü Savaş ifade verdi

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#Lütfü Savaş#Kurultay#İfade
Kurultay soruşturması... Lütfü Savaş ifade verdi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

CHP’nin 38. Kurultayında bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tanık olarak ifade verdi.

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Savaş ayrıca CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel hakkında, ‘hakaret’ suçundan dava açılarak, cezalandırılması talep edildi. Savaş’ın, İmamoğlu hakkında yaptığı suç duyurusunda ise kurultayda Divan Başkanı sıfatıyla görev yapan İmamoğlu’nun, seçim sürecinin adil işlenmesini engellediği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU’NUN ODASINA GİTTİ

Şikâyet dilekçesinde ikinci oylama başlatıldığı sırada İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasına girerek, Kılıçdaroğlu’na çekilmesi yönünde konuştuğu belirtildi ve “Bunun sonucunda ise delegelerin birçoğu salonu terk etmiştir. Ekrem İmamoğlu çevresindeki kişiler tarafından Kılıçdaroğlu’na oy veren delegelere baskı yapıldığı, geçersiz oyların iptali için hukuka aykırı şekilde hareket edildiği, bazı oyların usulsüz biçim de işaretlenerek geçersiz hale getirildiği duyulmuştur” denildi.

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#Lütfü Savaş#Kurultay#İfade

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