‘Kurultay’ soruşturması: İfadelerde 10’u vekil 110 isim

Haberin Devamı

CHP’nin 38. Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin tanık olarak ifadesi alındı. İfade veren tanıklar kurultay sürecinde usulsüzlük iddialarında bulundu.

Alınan bilgilere göre, tanık ifadelerinden isimleri geçen 110 şüpheli isim belirlendi. Bu isimlerden 10’unun milletvekili olduğu belirtildi. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları bulunması nedeniyle dosyalarının ayrılarak, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderileceği ve haklarında fezleke düzenleneceği belirtildi. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu, dokunulmazlığı bulunmayan diğer şüpheliler yönünden savcılığın soruşturmaya edeceği ve dava açılabileceği belirtildi.

KARŞI HAMLE

Haberin Devamı

Tanık ifadelerinde isimleri geçen ve suçlanan CHP’li vekiller de harekete geçti. Vekiller, hakkındaki iddialarda bulunan tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Bu kapsamda eski Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, tanık olarak verdiği ifadesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa’nın kendisine Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında belediye başkanlığını vereceğini söylediğini iddia etti. Bu ifade üzerine Ağbaba önceki gün savcılığa gelerek Kuru hakkında “Hakaret”, “İftira”, “Suç uydurma”, “Yalan tanıklık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

SEVİGEN: GÖRGÜYE DAYALI BİLGİM YOK

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığına ilişkin duyumlar aldığını anlatarak, özetle “Benim şaibe iddialarına ilişkin olarak bana ulaşan bazı bilgiler dışında doğrudan görgüye dayalı bir bilgim yoktur” dedi. Halen başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Adilcevaz İlçe Başkanı Şerif Sayın tanık olarak verdiği ifadesinde “Veli Ağbaba, 38. kurultaydan önce annem ya da kız kardeşimin hesabına 60 bin TL para gönderdiğini hatırlıyorum. Ağbaba’nın gönderdiği bu parayı parti faaliyetlerinde kullandım” dedi.