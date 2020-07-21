Kurultay öncesi son MYK’da veda ve teşekkür

CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak 5 saate yakın süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, edinilen bilgiye göre İstanbul Sözleşmesi ve Ayasofya tartışmaları ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ayasofya ile ilgili tartışmalarda milletvekillerinin tavrını beğendiğini ifade ettiği öğrenildi. Toplantıda bu hafta sonu yapılacak 37. Olağan Kurultay ile ilgili çalışmalar ele alındı. Özellikle Onur Kurulu Üyeleri’nin kurultaya katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmalar değerlendirildi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Kurultaya katılmak ve konuşmak isteyenlere her türlü kolaylık sağlansın. Kimse ben konuşamadım demesin. Bu konuda hem sağlık açısından gerekli önlemler alınsın, hem de kurultayda antidemokratik bir uygulama yapılıyormuş izlenimi yaratılmasın” dedi. Onur Kurulu üyeleri, kurultayı salon dışından izleyecek. Konuşma yapmak istemeleri halinde bunu Divan’a bildirerek, salona gelip konuşma yapabilecek.

VEDA KONUŞMASI

Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda kurmaylarına veda konuşması da yaptı. Zorlu bir dönemde hep birlikte başarılı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Uyum içerisinde güzel bir çalışmaya imza attık” diyerek teşekkür etti. MYK üyeleri ise toplantı süresince birbirlerine “Gidip de gelememek, gelip de görmemek var” esprileri yaptı.

Bu arada MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

BAHÇELİ’NİN TUTUMU

“Yunanistan, Lozan Antlaşması’nın açık hükümlerini ihlal ederek adaları silahlandırıyor. En son Yunanistan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki Eşek adasında askeri birlik denetleyerek nispet yaptı. Bu meselede anlayamadığımız Sayın Bahçeli’nin tutumudur. Daha üç yıl önce, bir başka Yunan Cumhurbaşkanı, Aydın’ın Bulamaç ve Eşek Adaları’nı ziyaret ettiğinde, Bahçeli yeri, göğü yıkmıştı. Üç yılda ne değişti de sus pus oldunuz? Unutmayın bu millet sizi izliyor. Notunuzu veriyor.

HEMEN İSTİFA ETMELİ

(Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış) Bu şahıs çıktı. ‘FETÖ’nün alçak darbe girişimine karışmış ama zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanlar kazanılmalı’ dedi. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Ama zırva tevil kabul etmez. Bu zatın sözleri son derece tehlikeli sözlerdir. 251 yurttaşımızın şehit olmasına neden olanlar için af talebidir. Hemen istifa etmesi lazım.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

(HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki tecavüz iddiası) Eğer ortada mağdur olan bir kadının iddiası varsa CHP olarak onun yanında oluruz. Söz konusu milletvekili partisinden istifa etti. Aklanmak için dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.”