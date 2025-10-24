×
Kurultay Kasımda yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#CHP Kurultayı#Özgür Özel#Parti Meclisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 07:00

CHP’nin dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde (PM) kurultayın 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

İlk gün program, ikinci gün Genel Başkan, son gün de PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultay kararının alındığı PM, CHP’nin son olağan kurultayı ile ilgili “şaibe” iddiasıyla açılan “mutlak butlan” talepli davanın bugün görülecek beşinci duruşması öncesinde toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel özetle şunları söyledi: “AKP iktidarına hizmet eden bir avuç kullanışlı aparatın, olağan ve olağanüstü kurultaylarımızı iptal etme çabalarına ve hukuk dışı hamlelere rağmen 39. Olağan Kurultayımızı geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Yani bu şu demek, hiçbir ilden, örgütten, delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir.”

 

