Kurultay iddianamesinde 12 kişiye siyasi yasak istendi

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinin sonucu 10’u milletvekili olmak üzere 126 şüpheli tespit edildi. Savcılık, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlenen “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede hakkında dava açılan şüpheliler için siyasi yasak da talep edilirken, 104 şüphelinin dosyası ayrıldı. Savcılık aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 10 vekil hakkındaki dosyayı da ayırdı.

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DÖVİZ BÜROSU İŞLEMLERİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘mağdur’, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun mağdur sıfatıyla beyanının alınmak istendiği ancak ifade için savcılığa müracaat edilmediği belirtildi. İstanbul’da bazı döviz bürolarının 5 Kasım 2023’te, pazar günü açtırılarak 50 milyon dolar işlem yapıldığı iddiasına ilişkin söz konusu döviz büroları ve yetkilerinin hesap hareketleri temin edilerek dosyaya konuldu. Soruşturma kapsamında, savcılığın talebi üzerine MASAK’ın 51 kişinin hesap hareketlerine ilişkin rapor hazırladığı, 65 kişi ve bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere 552 kişinin tapu kayıtlarının dosyaya kazandırıldığı da ifade edildi. İddianamede, bazı tanıklar tarafından ileri sürülen kurultay sürecinde bazı delegelere İPhone marka telefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin herhangi bir yazışma ya da cevap yazısı ve bu iddiaya ilişkin bir değerlendirme yer almadı.

KILIÇDAROĞLU: PARTİMİ TARTIŞMAM

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmemesine ilişkin olarak “Ben Cumhuriyet Halk Partili’yim. 13 yıl genel başkanlık yaptım. Ömrümün en şerefli görevi budur. Cumhuriyet’i kuran partidir. Çok önemlidir. Vatandaş oy vermese bile çok önemlidir. Oy vermeyen vatandaşlar için de Cumhuriyet’in teminatı olması bağlamında çok önemlidir. Dolayısıyla ben gidip de mahkemelerde, adliyelerde partimi tartışmam, tartıştırmam” dediğini belirtti.