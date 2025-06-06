Kurultay iddiaları ağır cezalık oldu

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkındaki iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Mahkeme sanıklardan Erkan Aydın’ın suç tarihinde milletvekili olması ve iddianamede sayılan eylemlerin rüşvet suçu sayılıp sayılmayacağı konusunda değerlendirme yapma yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

CHP SUÇTAN ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR

Kararda, CHP’nin kuruluş süreci aktarılarak, “iddianamedeki anlatıma göre, sanıkların üzerine atılı olan eylemlerin sübutu halinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin suçtan zarar görme ihtimaline binaen dava ve duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği hususunda mahkememiz indinde herhangi bir tereddüt bulunmadığı” denildi.

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KILIÇDAROĞLU HABERDAR EDİLMELİ

İddianamede mağdur sıfatıyla yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl 170 gün bu görevi sürdürdüğüne dikkat çekilen kararda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da suçtan zarar görme ihtimaline binaen dava ve duruşmadan haberdar edilmesi gerektiğinin altı çizildi. İddianamede müşteki olarak gösterilen Lütfü Savaş’ın yapılan yerel seçimi kaybettikten sonra parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle CHP’den ihraç edildiğine de işaret edildi.

VEKİL AĞIR CEZADA YARGILANIR

Kararda, sanıklar arasında yer alan Erkan Aydın’ın üç dönem TBMM’de Bursa milletvekili olarak görev yaptığı, vekillik görevinin 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla son bulduğu hatırlatılarak, “Sanık Erkan Aydın da dahil olmak üzere tüm sanıklara isnat olunan suçun sanık Erkan Aydın’ın üç kez milletvekili seçildikten sonraki döneme tekabül eden bir zaman dilimi içerisinde [04-05 Kasım 2023 tarihlerinde ve/veya öncesinde] işlendiğinin iddia ve dava edildiği” belirtildi. Kararda, sanık Erkan Aydın’ın üçüncü kez milletvekili seçildikten sonraki dönem içerisinde işlediği iddia ve dava olunan bir suçtan ötürü kovuşturma yapma yetki ve görevinin de ancak ve sadece Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olacağı belirtildi.