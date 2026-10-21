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"Kurultay Fenomeni" adlı eser ve Tenzile Erdoğan portresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

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#Kurultay Fenomeni#Tenzile Erdoğan Portresi#Kazakistan-Türkiye İlişkileri
Kurultay Fenomeni adlı eser ve Tenzile Erdoğan portresi Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 17:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ziyareti öncesinde Ankara'ya gelen Kazak heyetin, ilk yurt dışı tanıtımı Türkiye'de yapılan "Kurultay Fenomeni" kitabını ve merhum Tenzile Erdoğan'ın portresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

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Kürşad Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in ülkemize yapacağı ziyaretin hemen öncesinde Ankara'ya gelen konuklarımız, ilk yurt dışı tanıtımını Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Kurultay Fenomeni adlı eserimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiler." ifadelerini kullandı.

Kurultay Fenomeni adlı eser ve Tenzile Erdoğan portresi Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim edildi

Kazakistanlı ressam Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kazakistan'ın tanınmış ressamlarından Januzak Kerimbek Musapir’in yaptığı çok anlamlı bir tablo da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Bu vesileyle Tenzile Erdoğan annemizi vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Genel Merkezimizde birlikte düzenlediğimiz etkinlikle kurultay kavramını ve önemini bir kez daha hatırlamamıza katkı sağlayan Kazakistan’ın önemli fikir adamları, aksakalımız Adil Ahmedov, Alimler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zaripbay Orazbay, Prof. Dr. Ömürhan Oksikbayev ve Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’e teşekkür ediyorum."

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Kurultay Fenomeni adlı eser ve Tenzile Erdoğan portresi Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim edildi

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#Kurultay Fenomeni#Tenzile Erdoğan Portresi#Kazakistan-Türkiye İlişkileri

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