Kurultay ertelendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Karşımızdaki sorun basit değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Buna uygun tedbirleri almalıyız” diyerek Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) partinin bütün kongreleri ile 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’ın ertelendiğini açıkladı. Öztrak, CHP Ekonomi Masası olarak salgının ekonomiye etkilerini dengeleyecek önerileri de sundu. Öztrak, MYK toplantısına ilişkin özetle şunları söyledi:

UMRE DÖNÜŞÜ ZAFİYET VAR

“Dünya Sağlık Örgütü, komşumuz Avrupa’yı ‘salgının yeni merkezi’ ilan etti. Tüm çabalara rağmen virüs artık ülkemizdedir. Salgınla mücadelede ortak akılla hareket etmeli, rehavete veya paniğe kapılmamalıyız. İlgililerin vatandaşları doğru şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri gerekmektedir. İnsanlarımıza yurtdışına çıkmayın derken binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Burada ciddi bir zafiyet olduğu açık. Umreden dönen pek çok yurttaşımız yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Yurttaşlarımız son derece sıkıntılı koşullarda tutuluyor. Umre konusunda neden özen gösterilmediği incelenmelidir.



Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bu çerçevede, alışkanlıklarımızdan, gelenek ve göreneklerimizden bir süreliğine fedakârlık etmek durumundayız. CHP Ekonomi Masası olarak salgının ekonomimize etkilerini dengeleyecek tedbir önerilerimizi hazırladık. Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı. Aile Sigortası, TBMM’den bir hafta içerisinde geçirilmelidir.



İZİN ŞARTLARI KOLAYLAŞSIN



Kamu ve özel kesimde çalışan ve virüsün bulaşma riski yüksek kesimlerin izin şartları kolaylaştırılmalı, özel sektörde ücretsiz izine çıkarılanların ücretlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmeli, işsizlik maaşı süreleri uzatılmalı. İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma şartları yeniden düzenlenmeli.



Okulların tatil edilmesi nedeniyle ücret alamayacak öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir. Küçük esnaf ve KOBİ’lere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmelidir. Bir hafta içerisinde sicil affı çıkarılarak bu kesimlerin krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır.

ELEKTRİK, GAZ, SU KESİLMESİN

Yurttaşlarımıza gıda, hijyen ve medikal alanlarında sağlanacak destekler için hem merkezi hükümet, hem de mahalli idarelere odaklanmış stratejik planlar geliştirmeli ve bunlar tam bir eşgüdüm içinde uygulamalıdır. Belediyelerin ve dağıtım şirketlerinin su, elektrik ve gaz faturalarının ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle kesme işlemleri derhal durdurulmalı, ödeme yapılmadığı için kesilen su, elektrik ve gaz yeniden bağlanmalıdır. Bir hafta içerisinde çıkarılacak bir yasayla yol, köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri için yapılacak garanti ödemeleri bir yıl için ertelenmelidir.