Kurultay dosyası Ankara’ya gönderildi

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimlerinde Böcek’in yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin para talebi iddialarına yönelik tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerin değerlendirildiği belirtildi. İddialar kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.

YETKİSİZLİK KARARI

Açıklamada ayrıca, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında ““Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yürütülen dosyada da da yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi.



