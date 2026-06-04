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Kurultay dosyası Ankara’ya gönderildi

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#Siyasi Soruşturma#CHP Kurultayı#Özgür Özel
Kurultay dosyası Ankara’ya gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, CHP milletvekilleri Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında yürütülen dosyalarda yetkisizlik kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 2024 yerel seçimlerinde Böcek’in yeniden aday gösterilmesi sürecine ilişkin para talebi iddialarına yönelik tanık beyanları ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerin değerlendirildiği belirtildi. İddialar kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında “rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.

YETKİSİZLİK KARARI

Açıklamada ayrıca, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında ““Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yürütülen dosyada da da yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi.      

Kurultay dosyası Ankara’ya gönderildi

              

 

 

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#Siyasi Soruşturma#CHP Kurultayı#Özgür Özel

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