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Kurultay davasında karar 18 Kasım’da

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#CHP Kurultayı#Ekrem İmamoğlu#Siyasi Partiler Kanunu
Kurultay davasında karar 18 Kasım’da
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada kararın 18 Kasım’da verilmesi bekleniyor. Mahkeme, avukatlara bir kez daha mazeret kabul edilmeyeceğini, yokluklarında karar verileceğini ihtar etti.

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AVUKATLARA MAZERET UYARISI

Aralarında Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın dünkü duruşmasına sanıklardan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve delege Baki Aydöner savunmalarını yaparak haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşmaya mağdur sıfatıyla CHP avukatı ve sanıklardan AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın avukatı katılırken; müşteki sıfatıyla dosyada yer alan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı ile diğer sanıkların avukatları mazeret sunarak katılmadı. Cumhuriyet savcısı, 21 Ekim tarihinde mahkemeye sunduğu, İmamoğlu’nun da bulunduğu 9 sanığın cezalandırılması ve yakın zamanda AK Parti’ye geçen Cemil Tugay’ın da yer aldığı 3 sanık hakkında beraat verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı. Savunmaların ardından mahkeme tevsi-i tahkikat taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi, mazeretleri ise kabul etti. Hâkim, avukatlara “tekrar mazeret sunulması halinde taleplerin kabul edilmeyeceği ve yokluklarında karar verileceği” uyarısında bulunarak duruşmayı 18 Kasım tarihine erteledi.

 

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#CHP Kurultayı#Ekrem İmamoğlu#Siyasi Partiler Kanunu

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