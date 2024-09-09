Kurultay bildirgeyle tamamlandı... CHP’nin yeni programı: Halkçılık

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ATO Kongre Merkezi’nde kurultayın son gününde oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesini CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kürsüden okudu. “Dünyadaki ve ülkemizdeki bu koşullar partimizin iktidarını hem zorunlu kılıyor hem de bizlere tarih karşısında büyük görevler yüklüyor” denilen bildiride özetle şunlar kaydedildi:

- TEMEL İLKELER DEĞİŞMEZ:Mevcut programımızın giriş bölümünde partimizin ideolojisini besleyen üç kaynak şöyle sıralanmıştır: ‘Atatürk’ün modernleşme devrimi ve altı ok ilkeleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları ve Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimi.’ Bu üç kaynak bugün de ideolojimizin ve partimizin yürüttüğü siyasetin temel dayanaklarıdır. Bu nedenle programın temel ilke ve değerlerinin ele alındığı bölümlerde bir değişikliğe gidilmeyecektir. Ancak ekonomi, sosyal adalet, demokrasi, kamu yönetimi, dış politika ve güvenlik gibi alanlarda yukarıdaki bölümlerde ele alınan gelişmeler ışığında yeni bir değerlendirme yapılacak ve kurultayımızın onayına sunulacaktır.

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- VİZYON YARIŞI OLSUN: CHP’liler olarak siyasi hayatımızın kutuplaşmayı güçlendiren kısır tartışmalardan çıkmasını, çoğulcu ve katılımcı bir niteliğe kavuşmasını istiyoruz. Yeni programımızla siyasi rekabete yeni bir fikri derinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim mücadelemiz siyaseti birbirini dinlemeyenlerin siyaseti olmaktan çıkarma ve bir vizyon yarışı haline getirebilme mücadelesidir. Bu mücadelenin bir sonucu olarak ülkemizde siyasal rekabet karşılıklı hakaretler, düşmanlık ve kutuplaşma ortamından çıkarılacaktır. .

- OY VERMEYENİ DE DİNLEYECEĞİZ: CHP’yi var eden CHP’lilerdir. Bu nedenle programımızı örgütlerimiz ve üyelerimizle birlikte yazacağız. Bunu yaparken örgütümüzle birlikte bize oy versin ya da vermesin bütün toplum kesimlerini dinleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 13 Eylül 1920’de TBMM’ye sunulan Halkçılık Programı’nın verdiği ilhamla yeni programımıza Halkçılık Programı adını vereceğiz.”

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ANKARA DEKLARASYONU

Kurultayın sonunda Sosyalist Enternasyonal Komitesi’ne Ankara Deklarasyonu hazırlandı. Delegelerce oylanıp kabul edilen deklarasyon, CHP Lideri ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel tarafından bu ay sonunda ABD’de toplanacak Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu’na sunulacak.