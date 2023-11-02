Kurultay bıçak sırtında... CHP’de hesap karıştı

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Kurultay öncesinde havayı etkileyecek önemli hamle olarak yorumlanan İstanbul delegelerinin imzalarını önceki akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ankara’ya getirerek Özgür Özel’e seçim ofisinde teslim etti. Çelik, Özel ile basın toplantısında, “196 seçilmiş delegemizin 185’i genel başkan adayı olarak Özgür Özel’e imza vermiştir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır” dedi.

‘SOKAK DEĞİŞİM İSTİYOR’

Özel de “Örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyor. Kurultaydan güçlenerek ve birleşerek ayrılacağız” dedi. İstanbullu Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekillerinin de desteği dikkate alındığında İstanbul delegasyonunun Özel’e desteğinin toplamda 200’ü aşacağı hesaplanıyor.

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HAVAYI DEĞİŞTİRECEK RÜZGÂR

Değişimcilerin İstanbul zaferinin yarattığı psikolojinin il kurultaylarının çoğunun değişimciler lehine sonuçlanmasını sağladığına dikkat çekilen kulislerde, “Bu imzaların rüzgârı da kurultaya giderken havayı değiştirebilir” yorumu öne çıktı. Kulislerde, İstanbul imzalarının önemi şöyle vurgulanıyor: “Kılıçdaroğlu ekibinin kurultayda desteğine güvendiği D. Anadolu Bölgesi’nin delege sayısı 106, Güneydoğu’nun ise 130.Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin kazandığı Ankara ve İzmir’in delege sayısı da 128. Bu illerden de değişimcilere oy desteği çıkacağı ihtimali de unutulmamalı.”

YARDIMCISI TARHAN DEĞİŞİMCİ ÇIKTI

Öte yandan CHP, ortaya çıkan sürpriz bir gelişmeyle çalkalandı. Kılıçdaroğlu’nun yurtdışı örgütlenmeden sorumlu yardımcısı Tahsin Tarhan’ın “değişimci” olduğu ortaya çıktı. CHP kaynakları “Tahsin Bey’in muhalif olduğunu Kemal Bey de biliyor” derken, bir başka kaynak da, “Muhaliftir ama ne Kemal Bey’e açıktan itiraz etti ne de Özgür Özel’e destek verdi. Ama çizgisini yönetimde herkes bilir” dedi.

İMAMOĞLU’NUN İMZASI YOK

- Öte yandan Özel’in en önemli destekçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Divan Başkanlığı nedeniyle imza vermedi. Bu nedenle, Özel’e destek 186 olarak hesaplanıyor. Özgür Özel’in ekibi de belli olmaya başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin de Özel’in listesinde olacağı belirtildi. Karatepe’nin Özel tarafından aranarak, PM için davet edildiği belirtildi.

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95 VEKİL ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİ

- Genel Merkez’den ise karşı bir hamleyle yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’na destek imzası veren milletvekilleri dün Meclis’te düzenledikleri ortak basın toplantısıyla gövde gösterisi yaptı. 130 kişilik Meclis grubundan Kılıçdaroğlu için imza veren 95 milletvekili adına düzenlenen toplantıya 70 kadar milletvekili katıldı. Milletvekilleri adına açıklamayı okuyan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, “Sayın Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok. Ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci, ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir” dedi. CHP’li 21 eski milletvekili de dün Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Bugün de 60’a yakın il başkanının yine Kılıçdaroğlu’na destek için açıklama yapacağı bildirildi.

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SAYILARI DEĞİŞKEN

- Seçilmiş ve doğal toplam bin 365 delegenin oy kullanacağı kurultaya ilişkin Kılıçdaroğlu destekçileri 800’ün, Özel destekçileri 700’ün üzerinde desteğe sahip olduklarını söylerken, tarafsız gözlemciler imza sayısında genel merkezin önde bulunduğunu ancak havanın çok “değişken” olduğunu, sonucun İstanbul kurultayında olduğu gibi salon performanslarıyla belirlenebileceği yorumunu yapıyor.