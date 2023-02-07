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Kurtuluşun fotoğrafı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Diyarbakır
Kurtuluşun fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ciddi yıkım yarattığı kentlerden biri de Diyarbakır oldu.

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Bölgedeki sivil kurtarma ekiplerinin yanı sıra asker, polis ve madenci ekipleri hızla devreye girip enkazlarda çalışmaya başladılar. Polis Arama Kurtarma timlerinin enkaz altında kalan bir vatandaşa ulaştıkları an da böyle görüntülendi. Enkazdaki kadına önce oksijen desteği verildi. (DHA)

KURTARIRKEN BİR YIKIM DAHA OLDU

Adana Çukurova’da bir kısmı çöken binadan vinçlerle vatandaşlar kurtarılırken 7.6’lık ikinci sarsıntı meydana geldi. O sırada kurtarma yapılan apartmanın yanındaki Kubilay Apartmanı yıkıldı. Vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kurtuluşun fotoğrafı

Öte yandan Malatya’da bir enkazın üzerinde arama kurtarma çalışmaları yapan ekip, ikinci depremle yıkılan yan binanın enkazı altında kaldı. Bölgeye ulaşan destek ekip kurtarma çalışmalarına başladı.

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Kurtuluşun fotoğrafı

AZERBAYCAN HEMEN KOŞTU

Türkiye’nin yardım çağrısından sonra birçok ülke desteğe hazır olduğunu açıkladı. Bunlardan biri de Azerbaycan’dı.

Kurtuluşun fotoğrafı

Devlet Başkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 370 kişilik arama kurtarma ekibi depremzedelere destek için harekete geçti. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı iletti.

Kurtuluşun fotoğrafı

YARISI KOPTU GİTTİ

Şiddetli deprem bazı binaları yerle bir ederken bazılarında kısmi çöküş yarattı. İskenderun’un en yüksek binalarından biri de tam ortadan ikiye bölündü. Kulenin yarısı yok olurken diğer yarısı zor da olsa ayakta kaldı.

Kurtuluşun fotoğrafı

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ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır’da çöken Galeria İş Merkezi’nin enkazında kalan kedi, kurtarma çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Bir jandarma görevlisi, panikleyen ve korkan kediyi kucağına alıp su vererek sakinleştirdi.

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