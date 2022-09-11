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Kurtuluş gününde tepki çeken görüntü! Ata vuran temsili süvariye para cezası

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#Manisa#At#Musa Teyfur
Kurtuluş gününde tepki çeken görüntü Ata vuran temsili süvariye para cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 11:45

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde temsili süvari Musa Teyfur'un ata tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Teyfur'a 2 bin 43 TL idari para cezası kesildi.

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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri kente giriş yaptı. Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca 2 bin 43 TL idari para cezası kesti. 

Kurtuluş gününde tepki çeken görüntü Ata vuran temsili süvariye para cezası

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#Manisa#At#Musa Teyfur

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