Kurtulmuş’un ambargo nöbeti bitti

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DEM Partili Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı ve bu sırada gelişen “Can Atalay kararını okutma” krizi nedeniyle son haftalarda Başkanlık Divanı’nda yönetim konusu sorun oldu. Kurtulmuş, vekaleten yürüttüğü görevde gündemin dışına çıkarak TBMM İçtüzüğü’nü ihlal ettiği gerekçesiyle CHP’li Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya ambargo uyguladı. Bu nedenle hem Karaca’nın hem de merhum Önder’in yerine Divan’a çıkan Kurtulmuş, TBMM tarihinde ender görülen bir uygulama yaparak iki hafta kesintisiz Genel Kurul’u yönetti. Meclis başkanları, yasama yılı açılışları, özel oturumlar veya özel gündemler dışında nadiren Genel Kurul’u yönetiyor.

YORULDUM AMA KEYİF ALDIM

AK Parti yönetimi, tansiyonun yükseldiği geçen hafta muhalefetten gelen sert tepkilere karşın Kurtulmuş’un soğukkanlı tutumu ve tarafsız yönetiminin Genel Kurul işleyişine olumlu yansıdığını düşünüyor. Meclis’in geçen haftasonu da çalışması planlanırken, Kurtulmuş’un uzlaşı sağlamasıyla torba teklifin yasalaşma süreci hızlandı. Meclis Başkanı da nöbetin sonunda, “Kesintisiz iki hafta herhalde Meclis’i yöneten (Başkan) olmamıştır” dedi. Kurtulmuş, “Bu sürede özellikle partiler arasındaki görüşler çok aykırı noktada durmasına rağmen müzakere edildiğinde nasıl uzlaşılabileceğini pratik olarak görmüş olduk. Bu iki haftalık yoğun mesaim sırasında çok keyif aldım. Evet, yorulduk mu yorulduk açıkçası. Ama çok aykırı fikirlerin bile çok nezih bir üslupla dile getirildiğine şahit oldum, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

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DİVAN YENİLENİYOR

- Meclis Başkanlık Divanı, bu hafta yapılacak seçimlerle yenileniyor. Cumhur İttifakı’nın tek adayı Numan Kurtulmuş, 3 Haziran’da yapılacak oylamalarda yeniden başkan seçilecek. Kurtulmuş, genel seçime kadar sürecek ikinci devrede görevine devam edecek. CHP kontenjanından başkanvekili ise Artvin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan olacak. Önder’in yerine de DEM Parti grubunda Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç’un adları geçiyor. Yönetimce aday görülen DEM Parti vekilleri, Önder’in makamını devralmakta istekli olmadığından grupta bir seçimden çok görevlendirme yapılması bekleniyor.