Kurtulmuş’tan yasal düzenleme açıklaması: Af niteliğinde olmayacak

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Basına kapalı görüşmenin ardından Parlamento Başkanları, Tören Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

SÜRECİ TAÇLANDIRMAK

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu bir yol haritasıdır. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları esas alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak ve taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını ve örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak, bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak yasa bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye’de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partilerin bir araya gelerek silah bırakma sürecinin tamamlanması için gerekli olan bu yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.”