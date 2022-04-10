Kurtulmuş'tan Türk Polis Teşkilatı mesajı

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Polis Nizamnamesi'nin 10 Nisan 1845'te yayımlanmasıyla temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 330 bin 350 personeliyle kuruluşunun 177'nci yılını kutluyor.

AK Parti Grup Başkan vekili Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesaj ile Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polislerle çekilen karelerini de sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş "Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunu ve Polis haftasını kutluyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, kahraman şehidlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.