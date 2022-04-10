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Kurtulmuş'tan Türk Polis Teşkilatı mesajı

#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Türk Polis Teşkilatı
Kurtulmuştan Türk Polis Teşkilatı mesajı

AK Parti Grup Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

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Polis Nizamnamesi'nin 10 Nisan 1845'te yayımlanmasıyla temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 330 bin 350 personeliyle kuruluşunun 177'nci yılını kutluyor.

AK Parti Grup Başkan vekili Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesaj ile Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuştan Türk Polis Teşkilatı mesajı

Polislerle çekilen karelerini de sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş "Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunu ve Polis haftasını kutluyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, kahraman şehidlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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#Numan Kurtulmuş#AK Parti#Türk Polis Teşkilatı

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