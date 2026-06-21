×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: TBMM üzerine düşeni yapacak

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Terörsüz Türkiye#Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu
Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: TBMM üzerine düşeni yapacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih’teki MTTB Genel Merkezi’nde düzenlenen Siyaset Okulu’nun kapanış ve sertifika programında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

TBMM’de gerçekleştirdiğimiz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından fevkâlâde önemli görüyorum. Çok kısa süre içerisinde o komisyon çalışmalarında katılan bütün milletvekillerinin, bütün partilerin ittifakla bir rapor hazırlamış olması da Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. O raporda bir yol haritası ortaya konulmuş, o yol haritasının gereği de bundan sonraki süreçte inşallah tamamlanacaktır. Örgütün bütünüyle kendisinin tasfiye ettiği, silahların bırakıldığının anlaşılmasıyla birlikte toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde TBMM üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirecek ve yasal düzenlemeler yerine getirilecektir. Kısa dönemde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçekleşmesi için bu adımın atılacağına yürekten inanıyorum.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Terörsüz Türkiye#Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu

BAKMADAN GEÇME!