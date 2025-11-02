Kurtulmuş’tan süreç uyarısı: Köşede bekleyen ‘çakallar’ var

Haberin Devamı

TBMM’nin 2026 bütçesinin görüşüldüğü Plan-Bütçe Komisyonu’nda ana tartışma konusu “Terörsüz Türkiye” hedefiyle atılan adımlar oldu. Muhalefetin eleştirilerini de yanıtlayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özetle şunları söyledi: “Dünyadaki bütün terör örgütleri zaten arkalarında birtakım ülkeler olmasaydı bir gün ayakta duramazlardı.

- ELİN OĞLUNUN ‘PROXY’LERİ: Elin oğlu bilmem kaç bin kilometre öteden gelip burada Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Acemlerin, Sünnilerin, Şiilerin arasına birtakım fitne fesat sokarak bunları ‘proxy’leri (vekil sunucu) olarak kullanıyor. Biz niye bölge halklarının insanları olarak ortak bir kaderi, ortak bir geleceği hep birlikte oluşturmayalım?

- İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN TOPLANTILARI: Bu tarihi dönemeçte olumlu adımlar atılmıştır ama bu ‘sonuç alındı’ manasına tabii ki henüz gelmiyor. Köşesinde bekleyen birtakım çakalların gerçekten ‘bu iş başarılmasın’ diye nice hesaplar içerisinde olduğunu biliyoruz. Nice istihbarat örgütlerinin bölgenin neresinde hangi toplantıları yaptığını biliyoruz, bazı başkentlerde ne toplantılar yapıldığını biliyoruz. Biz terör örgütünün elindeki son tabancaya kadar alsak, getirseler, teslim etseler ama terörü besleyen sebepler var olmaya devam etse; bunun içerisinde uluslararası destekleri de katıyorum, bunlar devam ettiği sürece bugün bu örgüt gider yarın başka bir örgüt gelir, bugün bu örgüte verdiklerinden çok daha fazla silahları yarın başka örgüte verirler.

- YANKI ODALARINDA OLMAZ: Bu süreç sadece kendi yankı odalarımızda konuşacağımız bir süreç değildir. Mesele 86 milyonun tamamının faydasını ortaya koyabilmektir. Bu sefer mutlaka başaracağız, başka çaremiz yok. Ya biz başaracağız ya emperyalistler başaracak bu kadar da açık konuşuyorum.”

SUDAN ÖRNEĞİ

“Bakın her akşam televizyonlara Sudan’da Darfur bölgesinde yaşananlar geliyor. Allah aşkına, birisi şunu izah etsin: Sudan’daki insanları birbirine bu kadar husumetli hale getiren nedir? Emperyalizmin planından başka bir şey değildir. Adamın elinde yarım bardak suyu yok, içecek suyu...Elinde 40 bin dolarlık otomatik tabancası var, tüfeği var.”