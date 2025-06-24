Kurtulmuş’tan Meclis’te ‘komisyon’ daveti

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulması öngörülen Meclis komisyonunu görüşmek üzere grup başkan vekillerini toplantıya çağırdığını açıkladı:



“Sayın Kurtulmuş’un bu hafta bütün grup başkan vekillerine toplumsal barış ve demokratikleşme komisyonu ile ilgili bir görüşme daveti, çağrısı var. Bu davetten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu komisyonun en geniş toplumsal mutabakat ve en geniş siyasal mutabakatla kurulması önceliklerimizden biridir. Muhalefetin de dahil olduğu ve tüm toplumsal kesimlerin de haberdar olacağı şeffaf bir sürecin kapısını aralayacağına inanıyoruz. Yalnızca siyasi partilerle sınırlı kalacak bir komisyon değil, toplumun birçok kesimiyle temas kuracak bir komisyon olmalı diye düşünüyoruz.”