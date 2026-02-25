Kurtulmuş’tan liderlere ortak teklif turu

Haberin Devamı

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis’teki makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek görüştü. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun baskıdan çıkan son halini genel başkanlara veren Kurtulmuş, çalışma sürecini anlattıktan sonra uygulama takvimine yönelik beklentilerini ifade etti.

MGK ‘DAĞILDI’ DER

Komisyon üyelerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız görüşmelerin gündemini değerlendirirken, “Partilerin uzlaşmasıyla bir teklif hazırlanırsa iyi olur” dedi. Yıldız, teklifin zamanlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Öncesinde zaten tespit ve teyit safhası olacak. Kim bunu teyit edecek; güvenlik kurumları, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı... Belki ilgili kurumun raporu Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülür. MGK’dan iki satırlık açıklama çıkacak ve ‘Örgüt dağıldı’ diyecek. PKK’nın varlığına son verdiğine dair bir ağır ceza mahkemesinden bir karara gerek yok. Bunun doğru olup olmadığının teyit ve tespiti bu.”

PARTİLERİN ORTAK GÖRÜŞÜ

Meclis Başkanı Kurtulmuş da sürece ilişkin “Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir” dedi. Bahçeli’nin süreçte yol gösterici, yapıcı tavrının diğer partilere örnek olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: “Partilerimiz kendi görüşlerini siyasi tutum belgesi olarak aslında kendi raporlarıyla kamuoyuna takdim ettiler. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 50 milletvekilinden 47’sinin oyuyla kabul edilmiştir. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan fevkalade olgun, demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye’nin bu meseleyi ilanihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM üzerine düşenleri, Genel Kurul da üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz.”

Kurtulmuş, ardından TBMM Tören Salonu’nda Ankara’daki yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler ile iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, konuşmasında “En kısa sürede terör örgütünün bütünüyle tasfiyesi ve silahların tamamıyla bırakılmasıyla yapılacak yasal düzenlemeler, Türkiye’de 50 yıllık çatışmalı dönemi geride bırakacak, terör ve şiddet sarmalını ortadan kaldıracaktır” dedi.

BAHÇELİ ‘STATÜ’DEN NEYİ KASTETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Lideri Bahçeli’nin Kurtulmuş ile görüşmeden önce gündeme getirdiği, “PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” sorusunu da yorumladı. “Eski mahkûm. Veya feshedilen terör örgütü PKK’nın eski kurucusu” tanımlamaları yapan Yıldız, “Sanırım Sayın Genel Başkan tartışılsın istiyor. Biraz tartışın; ‘Şudur’ diyemem. Uçuk kaçık şeyler de söylenmesin” dedi.

KURTULMUŞ BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında liderler turuna çıkarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)