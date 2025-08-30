Kurtulmuş’tan komisyon açıklamaları: Gerekirse süre uzar

Haberin Devamı

Eğer gerekirse iki ay süreyle, ikişer ay süreyle uzatılabilir” dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

- ÖZERKLİK GÜNDEME GELDİ Mİ: (Komisyonda “özerklik” konusunun konuşulduğuna ilişkin iddialar) Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde ‘özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması’ gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi.

- ‘BEYAZ TOROS’UN YAKILMASI TESADÜF DEĞİL: (TBMM önünde yakılan “beyaz Toros” araç) Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclis’in önünde bir beyaz Toros’un yakılması herhalde tesadüf değildir. Bunların farkında olmamız lazım, yaptığımız işin ciddiyetine sahip olmamız lazım. Bu konu ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız. Kaybedeceğimiz zaman da tekrar Türkiye’nin terörlü günlere dönmesinin ne ağır bir bedeli olacağını görüyoruz.

Haberin Devamı

- ŞEHİT AİLELERİ: (Komisyon çalışmalarında en duygulu oturumlardan birinin, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı toplantıda gerçekleştiğini belirterek) Ortak fikir “Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Bu işi bitirelim” şeklinde oldu.

- ANAYASA’YI TARTIŞMIYORUZ: Bu komisyon bir anayasa komisyonu değil. Anayasa’yı tartışmaya açmıyoruz. Bu çerçevede tabii ki mevzu bahis olan PKK’nın kendisini feshetmesi süreci ile birlikte ortaya çıkan durumdur. Bu durumun gerektirdiği yasal düzenlemeler varsa bunların yapılmasıdır.

- ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHİ: Bu komisyonun varoluş sebebi örgütün kendini feshetmesidir. Dolayısıyla bu sürecin tamamlandığının tespit ve tescil edilebilmesi şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin. Örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım.”